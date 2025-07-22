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22 июля, 10:18

В Кремле высказались о сроках выхода на договорённости по Украине

Песков: Сроки урегулирования конфликта на Украине зависят от множества факторов

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В Кремле воздержались от оценки сроков достижения соглашений по урегулированию конфликта в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это зависит от множества обстоятельств.

«Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки. Это зависит от множества факторов, и сейчас любые прогнозы будут ошибочными», — сказал Песков журналистам.

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на 24-25 июля. Один из организаторов переговоров сообщил, что предполагаемая третья встреча пройдёт во дворце Чираган в Стамбуле.

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Ранее сообщалось, что 19 июля Владимир Зеленский предложил России провести новый раунд переговоров в Стамбуле на этой неделе. В Турции сообщили, что это состоится 23-24 июля. Однако источники из российских СМИ в дипломатических кругах утверждают, что встреча делегаций запланирована на конец недели, но точная дата пока не установлена.

Анастасия Никонорова
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