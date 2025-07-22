В Кремле высказались о сроках выхода на договорённости по Украине

В Кремле воздержались от оценки сроков достижения соглашений по урегулированию конфликта в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это зависит от множества обстоятельств.

«Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки. Это зависит от множества факторов, и сейчас любые прогнозы будут ошибочными», — сказал Песков журналистам.

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на 24-25 июля. Один из организаторов переговоров сообщил, что предполагаемая третья встреча пройдёт во дворце Чираган в Стамбуле.