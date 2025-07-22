1250 «‎лошадей»: Мотострелки разогнали «летающий» русский танк до рекордной скорости

В Ленинградской области, на полигоне Кирилловский, экипажи 69-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа продемонстрировали впечатляющее достижение — танк Т-80БВМ развил скорость 86 километров в час по пересечённой местности, что стало новым рекордом для данной модели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Т-80БВМ — усовершенствованная версия знаменитого «летающего» танка Т-80, известного своими уникальными возможностями. Его предшественник, Т-80У, прославился эффектным прыжком с трамплина на выставке в ОАЭ, пролетев около 14 метров в воздухе и успешно продолжив движение. Современная модификация оснащена газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил, поэтому пусть внешний вид этой 40-тонной махины не вводит вас в заблуждение — она очень шустрая.

Военнослужащие совершили марш протяжённостью 200 километров по сложному рельефу. Время было ограничено, поэтому танку выпал шанс проявить себя во всей красе. На прямых участках трассы механики-водители разгонялись до предельной скорости.