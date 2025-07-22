Путин поздравил школьников с победой на Международной математической олимпиаде

Президент Владимир Путин направил поздравление российской команде школьников, блестяще выступившей на 66-й Международной математической олимпиаде, прошедшей в австралийском Саншайн-Косте. Ребята завоевали пять золотых и одну серебряную медаль.

«В серьезной, напряжённой борьбе вы продемонстрировали сплочённость, волю к победе и подтвердили высокий уровень отечественной математической школы. Вместе с вами радуются ваши наставники, учителя, родители и друзья», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

В олимпиаде приняли участие школьники из 100 стран. Россию представляли шесть старшеклассников: Иван Часовских (Московская область), Дмитрий Гришко (Москва), Илья Замоторин (Санкт-Петербург), Василий Патрушев (Владивосток) и Артём Садыков (Челябинск) завоевали «золото». Иван Кокарев из Челябинска удостоен серебряной медали.