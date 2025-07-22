В Башкрии уволили сотрудницу военкомата, оскорблявшую семьи погибших вагнеровцев

В городе Белорецке Республики Башкортостан сотрудницу военного комиссариата уволили с работы из-за некорректного отношения к родственникам бойцов ЧВК «Вагнер», погибших в ходе специальной операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Инициатором обсуждения этой проблемы стал спикер Курултая Константин Толкачёв, который встретился с матерями погибших бойцов. Он подчеркнул, что одной из самых острых тем для них остаётся непочтительное отношение в обществе, даже со стороны представителей государственных структур.

«Независимо от прошлого этих военнослужащих, были ли они добровольцами или получили возможность искупить вину службой, все они отдали жизнь за Родину. Это налагает на нас как на государство и общество обязанность проявлять к их семьям особое уважение и внимание», — сказал он.

Парламентарий отметил, что даже сотрудники государственный учреждений порой бывают очень бестактными по отношению к матерям погибших бойцов «Вагнера». Так, по результатам проведённой проверки должность потеряла одна из сотрудниц белорецкого военкомата, в чей адрес поступило множество претензий.