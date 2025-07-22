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Регион
22 июля, 11:25

Банк American Express ликвидирован в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BalkansCat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BalkansCat

В России официально ликвидировано дочернее предприятие American Express Company, банк отказаласся продолжать работу в нашей стране после начала СВО. Информация о ликвидации появилась в данных ЕГРЮЛ. Центробанк ещё в прошлом году аннулировал лицензию банка на основании заявления самой кредитной организации.

«В Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Америкэн Экспресс Банк», — сказано в заявлении ЦБ.

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Напомним, что банк работал на территории нашей страны уже более 15 лет. Учредителем кредитной организации является американская компания American Express. Банк заявил о приостановке своей деятельности на российской территории после начала СВО. Президент РФ Владимир Путин разрешил American Express Bank провести добровольную ликвидацию в России.

Татьяна Миссуми
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