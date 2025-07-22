Банк American Express ликвидирован в России

В России официально ликвидировано дочернее предприятие American Express Company, банк отказаласся продолжать работу в нашей стране после начала СВО. Информация о ликвидации появилась в данных ЕГРЮЛ. Центробанк ещё в прошлом году аннулировал лицензию банка на основании заявления самой кредитной организации.

«В Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Америкэн Экспресс Банк», — сказано в заявлении ЦБ.