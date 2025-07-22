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22 июля, 11:11

Москвич-8 поступил в продажу по цене от 2,98 млн рублей

Обложка © МАЗ «Москвич»

Обложка © МАЗ «Москвич»

Стартовали продажи новой модели автомобиля «Москвич-8». Цены начинаются от 2,98 млн рублей, сообщается в телегарм-канале автозавода «Москвич».

Авто оснащено двигателем мощностью 174 л.с. и 7-ступенчатым «роботом», салон рассчитан на 7 мест.

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Запуск продаж «Москвича 8» уже несколько раз переносился. Первоначально заявлялось о начале выпуска осенью 2024 года, затем сроки были смещены на конец того же года. Позднее появилась информация о старте продаж в 2025 году. Ранее СМИ показали фото из салона новеньского кроссовера.

Александра Вишнякова
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