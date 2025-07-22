Туристка на джипе смяла в кашу минивен с детьми в Дагестане: 4 погибли и 4 пострадали

В результате ДТП на 247км федеральной трассы Р-217 «Кавказ» в Тарумовском районе Дагестана погибли четыре человека, ещё четверо пострадали. Все жертвы и пострадавшие – приезжие. Обстоятельства страшной аварии сообщает пресс-служба МВД республики.

Фото © Пресс-служба МВД Дагестана

По данным ведомства, авария произошла на участке трассы Астрахань – Махачкала с участием двух автомобилей – Lada Largus и Chery. В них находились два гражданина Казахстана и шестеро жителей Удмуртии. Виновницей страшной аварии стала 39-летняя гражданка Казахстана, которая за рулём «Чери-Тиго 8 про» выехала на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с «Ладой» под управлением 39-летнего жителя Удмуртии.

Видео © Пресс-служба МВД Дагестана

Фото © Прокуратура Дагестана

«В результате ДТП оба водителя, а так же 4 и 6 летние пассажиры автомобиля «Ларгус» от полученных травм скончались на месте. Трое пассажиров «Ларгус», женщина 33 лет и дети 8 и 4 лет, а также один 15-летний пассажир «Чери» с различными травмами доставлены медицинское учреждение», — рассказали в полицейском главке.

По факту смертельного ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Ход и результаты процессуальной проверки по данному факту поставлены на контроль прокуратуры.