В Минцифры объяснили, кого будут наказывать за поиск экстремистских материалов в Сети

В России рядовые пользователи никак не будут ущемлены в правах после вступления в силу закона, который устанавливает штрафы за поиск в Сети экстремистских материалов. Об этом сказал в ходе очередного пленарного заседания Госдумы глава Минцифры Максут Шадаев.

«Чтобы наступила ответственность, нужно, чтобы у пользователя был умысел на доступ к экстремистским материалам, которые включены в специальный реестр Минюста. Их всего порядка пяти с половиной тысяч — это разного рода статьи, книги, аудио- и видеоматериалы и так далее», — пояснил чиновник.

Шадаев подчеркнул, что умысел будут доказывать исключительно правоохранители, при этом доступ к истории запросов пользователя они получат только в случае возбуждения уголовного дела и наличиия причин для оперативно-розыскных мероприятий. Он пояснил, что граждан не будут наказывать за использование социальных сетей, признанных экстремистскими на территории России. Это касается и входа в запрещённые соцсети с помощью VPN.