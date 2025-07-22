Глава Минюста сообщил Путину о гибели 24 адвокатов, участвовавших в СВО

Министр юстиции России Константин Чуйченко на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что российская адвокатура активно участвует в специальной военной операции. По его словам, 58 адвокатов были мобилизованы, ещё 218 человек отправились на фронт добровольно.

«Это очень серьёзная цифра, и она говорит о глубокой и правильной гражданской позиции российской адвокатуры», — отметил Чуйченко.

Министр добавил, что 24 адвоката погибли, ещё 36 получили ранения.

В ходе беседы также прозвучала оценка текущего числа действующих адвокатов в России — их около 75 тысяч. Однако, по словам министра, с развитием института судебного представительства на базе адвокатуры эта цифра может вырасти до 100 тысяч.