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Специальная военная операция (СВО)

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22 июля, 11:33

Глава Минюста сообщил Путину о гибели 24 адвокатов, участвовавших в СВО

Обложка © Александр Река/ТАСС

Обложка © Александр Река/ТАСС

Министр юстиции России Константин Чуйченко на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что российская адвокатура активно участвует в специальной военной операции. По его словам, 58 адвокатов были мобилизованы, ещё 218 человек отправились на фронт добровольно.

«Это очень серьёзная цифра, и она говорит о глубокой и правильной гражданской позиции российской адвокатуры», — отметил Чуйченко.

Министр добавил, что 24 адвоката погибли, ещё 36 получили ранения.

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В ходе беседы также прозвучала оценка текущего числа действующих адвокатов в России — их около 75 тысяч. Однако, по словам министра, с развитием института судебного представительства на базе адвокатуры эта цифра может вырасти до 100 тысяч.

Ранее 53-летний Константин Орлов, прослуживший более четверти века в Тобольском драматическом театре и исполнивший около 60 ролей, погиб в ходе специальной военной операции. Артист добровольно отправился в зону боевых действий, что стало неожиданностью для его близких.

Марина Фещенко
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