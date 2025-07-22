В Госдуме обещали Life.ru следить за перекосами в законе о штрафах за поиск экстремизма
Депутат Боярский: ГД помешает перекосам в законе о штрафах за поиск экстремизма
Обложка © Life.ru
В Госдуме будут следить за выполнением новых поправок о штрафах за поиск экстремистских материалов. Об этом Life.ru сообщил глава Комитета ГД по информационным технологиям Сергей Боярский. По его словам, при пояснении перекосов парламентарии могут ещё вернуться к этому вопросу, чтобы доработать закон.
Глава Комитета ГД по информационным технологиям Сергей Боярский. Видео © Life.ru
«Все мы должны внимательно следить за практикой применения и в случае появления перекоса или нехватки инструментов обращать на это внимание. Впоследствии мы вернёмся к этому вопросу с тем, чтобы настроить механизм», — отметил депутат.
Что касается штрафов за поиск экстремистских материалов, он отметил, что необходимо наработать судебную базу.
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов, а также за рекламу VPN-сервисов. Законопроект получил одобрение 306 парламентариев, 67 проголосовали против, а 22 предпочли воздержаться. Следующим этапом станет рассмотрение документа в Совете Федерации. В случае одобрения верхней палатой парламента законопроект поступит на подпись президенту. Если Владимир Путин подпишет закон, он начнёт действовать с 1 сентября 2025 года.