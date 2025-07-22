В Госдуме обещали Life.ru следить за перекосами в законе о штрафах за поиск экстремизма

В Госдуме будут следить за выполнением новых поправок о штрафах за поиск экстремистских материалов. Об этом Life.ru сообщил глава Комитета ГД по информационным технологиям Сергей Боярский. По его словам, при пояснении перекосов парламентарии могут ещё вернуться к этому вопросу, чтобы доработать закон.

Глава Комитета ГД по информационным технологиям Сергей Боярский. Видео © Life.ru

«Все мы должны внимательно следить за практикой применения и в случае появления перекоса или нехватки инструментов обращать на это внимание. Впоследствии мы вернёмся к этому вопросу с тем, чтобы настроить механизм», — отметил депутат.

Что касается штрафов за поиск экстремистских материалов, он отметил, что необходимо наработать судебную базу.