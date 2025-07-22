Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко
Михаил Тарасенко. Обложка © duma.gov.ru
на 78-м году жизни умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко, об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Он болел, тяжело болел. Болезнь оказалась сильнее», — отметил Володин.
Тарасенко входил во фракцию «Единая Россия».
А в июне на 79-м году жизни скончался бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов. Нынешний глава региона Александр Авдеев выразил соболезнования семье политика, пообещав оказать поддержку.