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Регион
22 июля, 11:55

Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко

Михаил Тарасенко. Обложка © duma.gov.ru

Михаил Тарасенко. Обложка © duma.gov.ru

на 78-м году жизни умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко, об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Он болел, тяжело болел. Болезнь оказалась сильнее», — отметил Володин.

Тарасенко входил во фракцию «Единая Россия».

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А в июне на 79-м году жизни скончался бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов. Нынешний глава региона Александр Авдеев выразил соболезнования семье политика, пообещав оказать поддержку.

Александра Вишнякова
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