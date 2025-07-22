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22 июля, 13:30

Умоляющего Путина о встрече Зеленского обвинили в затягивании конфликта на Украине

Политолог Подберёзкин: Зеленский просит Путина о встрече, чтобы выиграть время

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский просит президента России Владимира Путина о личной встрече, чтобы выиграть время для поставок западного оружия, уверен директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. По его словам, и глава киевского режима, и его кураторы заинтересованы в обострении конфликта, а не в переговорах, однако в срыве договорённостей они хотят обвинить Москву.

«Украина и те, кто за ней стоят, пытаются показывать свою готовность не просто к переговорам, а своё искреннее желание прекратить военные действия. Они готовы говорить о личной встрече и обещать всё, что угодно. Сама по себе встреча Путина и Зеленского на данном этапе ничего не даст», — отметил политолог в беседе с URA.ru.

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Ранее Владимир Зеленский вновь заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным. По его словам, «нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — действительно продолжительный». После этого Зеленского заподозрили в желании получить гарантии безопасности от Путина.

Борис Эльфанд
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