Умоляющего Путина о встрече Зеленского обвинили в затягивании конфликта на Украине

Владимир Зеленский просит президента России Владимира Путина о личной встрече, чтобы выиграть время для поставок западного оружия, уверен директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. По его словам, и глава киевского режима, и его кураторы заинтересованы в обострении конфликта, а не в переговорах, однако в срыве договорённостей они хотят обвинить Москву.

«Украина и те, кто за ней стоят, пытаются показывать свою готовность не просто к переговорам, а своё искреннее желание прекратить военные действия. Они готовы говорить о личной встрече и обещать всё, что угодно. Сама по себе встреча Путина и Зеленского на данном этапе ничего не даст», — отметил политолог в беседе с URA.ru.