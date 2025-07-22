Решение кураторов Владимира Зеленского из Великобритании запустить 50-дневную кампанию по вооружению Украины объясняется их желанием «не дать РФ победить», уверен политолог Юрий Светов. По его словам, британцы поняли, что нанести поражение нашей стране невозможно, однако можно постараться ослабить ценой жизни украинцев.

«Они готовы воевать до последнего украинца. А чтобы украинцы воевали, им нужно давать оружие. Великобритания — это куратор украинского режима и Владимира Зеленского», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, охрана Зеленского состоит из английского спецназа. Также эксперт отметил, что Лондон готов поддерживать Киев, даже несмотря на негативное влияние этого решения на экономику Британии, надеясь в будущем компенсировать затраты.