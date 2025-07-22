Юрист объяснил, может ли ГИБДД наказать за сап-прогулку по затопленной дороге

В результате мощного ливня, обрушившегося на Москву и Московскую область, некоторые горожане решили использовать сапборды для перемещения по затопленным дорогам. Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев, Виктор Травин прокомментировал возможность привлечения к ответственности со стороны ГИБДД за подобные действия.

«Это два взаимоисключающих фактора — подводная лодка и Ленинский проспект. Дело в том, что Правилами дорожного движения (ПДД) не регламентировано передвижение по дорогам общего пользования на «Титанике», крейсере «Аврора» или надувном матрасе. Поэтому здесь водителя плавательного средства с одним веслом под названием сапборд наказать не за что. Привлечь его как пешехода тоже вряд ли удастся, потому что непонятно, пешеход ли он. Скорее всего, нет», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Однако юрист настоятельно не рекомендовал плавать на сапбордах по автомобильным дорогам, превратившимся в реки после ливня. По его словам, ответственность может возникнуть, если человек, использующий сапборд, станет причиной дорожно-транспортного происшествия.

«Он плыл на своём сапе, а затем решил перегнать какой-нибудь Mercedes-Benz, пустился за ним и спровоцировал аварию: одна машина въехала в другую», — отметил эксперт.

В данном случае речь идёт не о нарушении правил дорожного движения, а о действиях, которые привели к ДТП. И тогда возникает вопрос о возмещении причинённого ущерба, уточнил правозащитник.