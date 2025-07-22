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Регион
22 июля, 14:05

Женщина и двое детей чудом выжили после прилёта ракеты ВСУ в их дом под Белгородом

Гладков: Украинский снаряд попал в частный дом под Белгородом, ранены трое

Место удара ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Место удара ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские военные атаковали село Илек-Пеньковка в Белгородской области, вражеский снаряд полностью разрушил частный дом, женщина и двое детей получили ранения. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Благодаря действиям бойцов самообороны удалось спасти женщину, которая находилась под завалами. Двое подростков 16 и 17 лет, находившихся рядом, также получили ранения. Всех доставили в Краснояружскую ЦРБ», — сказано в тексте.

Врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму. Один из подростков доставлен в клинику с осколочным ранением живота, у второго — рваная рана и перелом кисти.

Гладков: ВСУ атаковали работающий в поле комбайн, ранен водитель
Гладков: ВСУ атаковали работающий в поле комбайн, ранен водитель

Ранее также сообщалось, что утром 22 июля украинский беспилотник попал по гражданскому автомобилю , в котором находились двое мужчин. Машина двигалась по хутору Леоновка Белгородской области. Водитель и пассажир получили травмы, один из них скончался в больнице.

Татьяна Миссуми
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