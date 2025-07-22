Женщина и двое детей чудом выжили после прилёта ракеты ВСУ в их дом под Белгородом

Украинские военные атаковали село Илек-Пеньковка в Белгородской области, вражеский снаряд полностью разрушил частный дом, женщина и двое детей получили ранения. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Благодаря действиям бойцов самообороны удалось спасти женщину, которая находилась под завалами. Двое подростков 16 и 17 лет, находившихся рядом, также получили ранения. Всех доставили в Краснояружскую ЦРБ», — сказано в тексте.

Врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму. Один из подростков доставлен в клинику с осколочным ранением живота, у второго — рваная рана и перелом кисти.