Женщина и двое детей чудом выжили после прилёта ракеты ВСУ в их дом под Белгородом
Гладков: Украинский снаряд попал в частный дом под Белгородом, ранены трое
Место удара ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинские военные атаковали село Илек-Пеньковка в Белгородской области, вражеский снаряд полностью разрушил частный дом, женщина и двое детей получили ранения. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Благодаря действиям бойцов самообороны удалось спасти женщину, которая находилась под завалами. Двое подростков 16 и 17 лет, находившихся рядом, также получили ранения. Всех доставили в Краснояружскую ЦРБ», — сказано в тексте.
Врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму. Один из подростков доставлен в клинику с осколочным ранением живота, у второго — рваная рана и перелом кисти.
Ранее также сообщалось, что утром 22 июля украинский беспилотник попал по гражданскому автомобилю , в котором находились двое мужчин. Машина двигалась по хутору Леоновка Белгородской области. Водитель и пассажир получили травмы, один из них скончался в больнице.