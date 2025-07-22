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22 июля, 14:05

«Не для идиотов вроде Зеленского»: В ГД объяснили предназначение ядерной триады России

Картаполов: Ядерная триада России нужна не для борьбы с Зеленским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX

Ядерная триада России нужна для обеспечения стабильности и безопасности страны, а не для «борьбы с идиотами» вроде Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Картаполов — о назначении ядерного оружия. Видео © Telegram / Юнашев Live

«Это оружие, которое не предназначено для борьбы с террористами, с идиотами типа Зеленского», — отметил депутат.

По словам Картаполова, только благодаря наличию ядерного оружия Россия относится к тем странам, которые могут проводить самостоятельную политику.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание ядерной триаде. По словам главы государства, она была и остаётся гарантией суверенитета нашей страны.

Александр Юнашев
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