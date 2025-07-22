Ядерная триада России нужна для обеспечения стабильности и безопасности страны, а не для «борьбы с идиотами» вроде Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Картаполов — о назначении ядерного оружия. Видео © Telegram / Юнашев Live

«Это оружие, которое не предназначено для борьбы с террористами, с идиотами типа Зеленского», — отметил депутат.

По словам Картаполова, только благодаря наличию ядерного оружия Россия относится к тем странам, которые могут проводить самостоятельную политику.