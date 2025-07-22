«Не для идиотов вроде Зеленского»: В ГД объяснили предназначение ядерной триады России
Картаполов: Ядерная триада России нужна не для борьбы с Зеленским
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX
Ядерная триада России нужна для обеспечения стабильности и безопасности страны, а не для «борьбы с идиотами» вроде Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.
Картаполов — о назначении ядерного оружия. Видео © Telegram / Юнашев Live
«Это оружие, которое не предназначено для борьбы с террористами, с идиотами типа Зеленского», — отметил депутат.
По словам Картаполова, только благодаря наличию ядерного оружия Россия относится к тем странам, которые могут проводить самостоятельную политику.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание ядерной триаде. По словам главы государства, она была и остаётся гарантией суверенитета нашей страны.