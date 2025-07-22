В Москве создали духи с ароматом техносуверенитета и русского быта

Московские компании создают уникальные ароматы, сочетающие традиции и современные технологии, например, духи с нотами «технологического суверенитета» и русского быта. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Благодаря поддержке столицы производители парфюмерной продукции создают инновационные решения, приобретают новое оборудование и увеличивают ассортимент. Уникальная и необычная продукция московских парфюмерных брендов пользуется высоким спросом среди жителей города. Например, одна компания разработала аромат технологического суверенитета», — приводит его слова пресс-служба ДИПП.

Гарбузов добавил, что ещё одно предприятие выпустило духи, вдохновленные образами русской природы и быта. Так, бренд VDOHNI совместно с РХТУ им. Менделеева и компанией «Инферит ОС» (входит в Softline) представил аромат, символизирующий технологический суверенитет. Его разработали студенты вместе с парфюмерами, вдохновившись философией ОС «МСВСфера» и атмосферой ИТ-сферы. Аромат объединяет надёжность, баланс традиций и будущего и будет использоваться на мероприятиях компании, а также в виде аромастикеров для техники «Инферит».

Основательница VDOHNI Полина Казакова отметила, что коллаборации парфюмерии с технологиями — это новое направление, в отличие от уже популярных сочетаний ароматов с гастрономией или искусством.

По её словам, в проекте с «МСВСфера» бренд передал через запахи историю: холод металла, точность алгоритмов и цифровое дыхание, соединив классические материалы с синтетическими нотами. Это редкий пример, когда наука и творчество вместе создают эмоции.

Другой московский бренд, VORONOI, делает ароматы, основанные на ностальгических образах. Например, один из них воссоздаёт запах влажного леса после дождя, другой — атмосферу дачного утра с нотами чёрной смородины и молодой зелени. Также популярны духи, напоминающие зимнее чаепитие с ароматами крепкого чая, малиновых листьев, чернослива и свежей выпечки.