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22 июля, 14:22

Варшава объяснилась за призыв к полякам покинуть Россию до закрытия границ

МИД Польши прихвал своих граждан покинуть РФ из-за дефицита консульских ресурсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Remigiusz Gora

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Remigiusz Gora

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам покинуть территорию России в связи с уменьшением численности польского дипломатического и консульского персонала в стране. Это сокращение существенно осложняет предоставление необходимой помощи соотечественникам, находящимся в РФ, сообщили в МИД республики.

«Возможности оказания прямой консульской помощи гражданам Польши становятся всё более ограниченными, и может возникнуть необходимость поездок в очень отдалённые консульские учреждения», – отметили в министерстве и объяснили, что из-за сокращения штата консульств в Петербурге и Калининграде стало меньше дипломатов, способных совершать выездные визиты к гражданам Польши.

Кроме того, польские власти предупредили, что при резком ухудшении обстановки с безопасностью, закрытии границ или возникновении иных непредвиденных обстоятельств организация эвакуации может стать затруднительной или вовсе невозможной из-за отсутствия прямого авиасообщения между двумя странами.

Отдельно в МИД подчеркнули, что лица с двойным гражданством — польским и российским — в России рассматриваются исключительно как граждане РФ согласно местному законодательству.

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Ранее Life.ru сообщал, что в МИД Польши призвали своих граждан покинуть Российскую Федерацию. Разрешили не покидать страну лишь тем полякам, чья ситуация в жизни, семье или на работе требует постоянного нахождения здесь.

Владимир Озеров
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