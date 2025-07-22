Варшава объяснилась за призыв к полякам покинуть Россию до закрытия границ

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам покинуть территорию России в связи с уменьшением численности польского дипломатического и консульского персонала в стране. Это сокращение существенно осложняет предоставление необходимой помощи соотечественникам, находящимся в РФ, сообщили в МИД республики.

«Возможности оказания прямой консульской помощи гражданам Польши становятся всё более ограниченными, и может возникнуть необходимость поездок в очень отдалённые консульские учреждения», – отметили в министерстве и объяснили, что из-за сокращения штата консульств в Петербурге и Калининграде стало меньше дипломатов, способных совершать выездные визиты к гражданам Польши.

Кроме того, польские власти предупредили, что при резком ухудшении обстановки с безопасностью, закрытии границ или возникновении иных непредвиденных обстоятельств организация эвакуации может стать затруднительной или вовсе невозможной из-за отсутствия прямого авиасообщения между двумя странами.

Отдельно в МИД подчеркнули, что лица с двойным гражданством — польским и российским — в России рассматриваются исключительно как граждане РФ согласно местному законодательству.