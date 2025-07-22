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22 июля, 14:37

ITA отстранило канадскую пловчиху Олексяк от соревнований за нарушение правил

Пенелопа Олексяк. Обложка © ТАСС / AP / Frank Gunn

Пенелопа Олексяк. Обложка © ТАСС / AP / Frank Gunn

Канадская пловчиха Пенелопа Олексяк временно отстранена от соревнований Международным агентством допинг-тестирования (ITA) за нарушения антидопинговых правил. Согласно информации, опубликованной на сайте организации, спортсменка трижды за 12-месячный период с октября 2024-го по июнь 2025 года не выполнила требования по предоставлению информации о своем местонахождении.

25-летняя Олексяк, являющаяся олимпийской чемпионкой 2016 года на дистанции 100 метров вольным стилем, а также обладательницей двух серебряных и четырёх бронзовых олимпийских медалей, получила уведомление о нарушении и согласилась с временным отстранением до завершения слушаний по её делу. В ITA подчеркнули, что спортсменка продолжит тренировочный процесс, но не сможет участвовать в соревнованиях до окончания разбирательства.

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В конце июня в употреблении допинга уличили немецкую лыжницу, олимпийскую чемпионку Викторию Карль. В Ассоциации лыжных видов спорта Германии заявили, что обнаружили в организме спортсменки кленбутерол, который входит в реестр запрещённых WADA веществ. Он есть в составе сиропа от кашля, который был прописан Карль врачом, когда она подхватила бронхит на зимних Всемирных военных играх. Более того, при сдаче допинг-теста лыжница указывала, что принимала это лекарство.

Юрий Лысенко
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