ITA отстранило канадскую пловчиху Олексяк от соревнований за нарушение правил

Канадская пловчиха Пенелопа Олексяк временно отстранена от соревнований Международным агентством допинг-тестирования (ITA) за нарушения антидопинговых правил. Согласно информации, опубликованной на сайте организации, спортсменка трижды за 12-месячный период с октября 2024-го по июнь 2025 года не выполнила требования по предоставлению информации о своем местонахождении.

25-летняя Олексяк, являющаяся олимпийской чемпионкой 2016 года на дистанции 100 метров вольным стилем, а также обладательницей двух серебряных и четырёх бронзовых олимпийских медалей, получила уведомление о нарушении и согласилась с временным отстранением до завершения слушаний по её делу. В ITA подчеркнули, что спортсменка продолжит тренировочный процесс, но не сможет участвовать в соревнованиях до окончания разбирательства.