Напугать же надо: В ГД объяснили призыв Варшавы к полякам покинуть Россию

Обращение МИД Польши к гражданам с призывом покинуть территорию России может быть информационной манипуляцией. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Парламентарий считает, что таким образом польское внешнеполитическое ведомство пытается запугать живущих в России граждан. А это будет использоваться для оправдания повышения расходов на оборону.

«Страх надо же внушить людям. И тогда они скажут: да, конечно, для нас важнее потратить на оборону, чем на социальные нужды. Это говорит о манипуляции паническими настроениями, информационной борьбе», — подчеркнула она в разговоре с «Лентой.ру».

Политик также не исключила, что подобные шаги могут быть приурочены к предстоящим международным переговорам и направлены на укрепление позиций Украины на дипломатическом фронте. Журова охарактеризовала эти действия как часть информационной войны, призванной создать атмосферу напряжённости перед важными политическими событиями.