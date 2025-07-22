Напугать же надо: В ГД объяснили призыв Варшавы к полякам покинуть Россию
Депутат Журова назвала призыв МИД Польши покидать РФ информационной манипуляцией
Светлана Журова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Обращение МИД Польши к гражданам с призывом покинуть территорию России может быть информационной манипуляцией. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
Парламентарий считает, что таким образом польское внешнеполитическое ведомство пытается запугать живущих в России граждан. А это будет использоваться для оправдания повышения расходов на оборону.
«Страх надо же внушить людям. И тогда они скажут: да, конечно, для нас важнее потратить на оборону, чем на социальные нужды. Это говорит о манипуляции паническими настроениями, информационной борьбе», — подчеркнула она в разговоре с «Лентой.ру».
Политик также не исключила, что подобные шаги могут быть приурочены к предстоящим международным переговорам и направлены на укрепление позиций Украины на дипломатическом фронте. Журова охарактеризовала эти действия как часть информационной войны, призванной создать атмосферу напряжённости перед важными политическими событиями.
Напомним, сегодня польский МИД призвал граждан покинуть территорию РФ. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что рекомендации должны последовать все, кому позволяют это сделать жизненные, семейные или рабочие обстоятельства.