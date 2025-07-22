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22 июля, 14:58

Напугать же надо: В ГД объяснили призыв Варшавы к полякам покинуть Россию

Депутат Журова назвала призыв МИД Польши покидать РФ информационной манипуляцией

Светлана Журова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Светлана Журова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обращение МИД Польши к гражданам с призывом покинуть территорию России может быть информационной манипуляцией. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Парламентарий считает, что таким образом польское внешнеполитическое ведомство пытается запугать живущих в России граждан. А это будет использоваться для оправдания повышения расходов на оборону.

«Страх надо же внушить людям. И тогда они скажут: да, конечно, для нас важнее потратить на оборону, чем на социальные нужды. Это говорит о манипуляции паническими настроениями, информационной борьбе», — подчеркнула она в разговоре с «Лентой.ру».

Политик также не исключила, что подобные шаги могут быть приурочены к предстоящим международным переговорам и направлены на укрепление позиций Украины на дипломатическом фронте. Журова охарактеризовала эти действия как часть информационной войны, призванной создать атмосферу напряжённости перед важными политическими событиями.

Варшава объяснилась за призыв к полякам покинуть Россию до закрытия границ
Варшава объяснилась за призыв к полякам покинуть Россию до закрытия границ

Напомним, сегодня польский МИД призвал граждан покинуть территорию РФ. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что рекомендации должны последовать все, кому позволяют это сделать жизненные, семейные или рабочие обстоятельства.

Юрий Лысенко
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