«‎Она прекрасна!» Надежда Бабкина потрясла фанатов кадрами отдыха с невесткой в Крыму

Певица Надежда Бабкина провела отпуск на Чёрном море в Крыму. Она рассказала, что навестила внуков в лагере «Артек», осмотрела достопримечательности Ялты и порадовала себя ягодами с местного рынка. Фотографией с отдыха 75-летняя артистка поделилась в соцсети. На снимке Бабкина сидит вместе со своей невесткой Татьяной, которая редко показывается поклонникам звёздной свекрови.

«С невесткой Танечкой приехали в Ялту, чтобы проведать внуков, которые отдыхают в любимом «Артеке». Проведали, привезли свежих ягод и фруктов с ялтинского рынка. Наконец-то отпуск!» — написала певица.

Фанаты похвалили исполнительницу за прекрасный внешний вид, заметив, что Татьяна и Надежда выглядят как ровесницы. Бабкина никогда не скрывала, что прибегает к пластической хирургии и косметологии. По её словам, лучше перетерпеть дикие боли после операции, но продлить себе молодость. У певицы трое внуков: Георгий, Вера, Марфа. Старшему уже исполнилось 15 лет.