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22 июля, 15:33

«‎Она прекрасна!» Надежда Бабкина потрясла фанатов кадрами отдыха с невесткой в Крыму

Бабкина показала редкое фото с невесткой Татьяной во время отдыха в Ялте

Надежда Бабкина и невестка. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ngbabkina

Надежда Бабкина и невестка. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ngbabkina

Певица Надежда Бабкина провела отпуск на Чёрном море в Крыму. Она рассказала, что навестила внуков в лагере «Артек», осмотрела достопримечательности Ялты и порадовала себя ягодами с местного рынка. Фотографией с отдыха 75-летняя артистка поделилась в соцсети. На снимке Бабкина сидит вместе со своей невесткой Татьяной, которая редко показывается поклонникам звёздной свекрови.

«С невесткой Танечкой приехали в Ялту, чтобы проведать внуков, которые отдыхают в любимом «Артеке». Проведали, привезли свежих ягод и фруктов с ялтинского рынка. Наконец-то отпуск!» — написала певица.

Фанаты похвалили исполнительницу за прекрасный внешний вид, заметив, что Татьяна и Надежда выглядят как ровесницы. Бабкина никогда не скрывала, что прибегает к пластической хирургии и косметологии. По её словам, лучше перетерпеть дикие боли после операции, но продлить себе молодость. У певицы трое внуков: Георгий, Вера, Марфа. Старшему уже исполнилось 15 лет.

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Ранее сообщалось, что певица Алсу инициировала процедуру ликвидации ООО «Эксклюзив Арт», концертного агентства, которым она владела почти четверть века. Компания была зарегистрирована 19 июля 1999 года и на протяжении долгого времени оставалась активной, однако последние 11 лет приносила лишь убытки.

Татьяна Миссуми
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