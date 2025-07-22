«Она прекрасна!» Надежда Бабкина потрясла фанатов кадрами отдыха с невесткой в Крыму
Бабкина показала редкое фото с невесткой Татьяной во время отдыха в Ялте
Надежда Бабкина и невестка. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ngbabkina
Певица Надежда Бабкина провела отпуск на Чёрном море в Крыму. Она рассказала, что навестила внуков в лагере «Артек», осмотрела достопримечательности Ялты и порадовала себя ягодами с местного рынка. Фотографией с отдыха 75-летняя артистка поделилась в соцсети. На снимке Бабкина сидит вместе со своей невесткой Татьяной, которая редко показывается поклонникам звёздной свекрови.
«С невесткой Танечкой приехали в Ялту, чтобы проведать внуков, которые отдыхают в любимом «Артеке». Проведали, привезли свежих ягод и фруктов с ялтинского рынка. Наконец-то отпуск!» — написала певица.
Фанаты похвалили исполнительницу за прекрасный внешний вид, заметив, что Татьяна и Надежда выглядят как ровесницы. Бабкина никогда не скрывала, что прибегает к пластической хирургии и косметологии. По её словам, лучше перетерпеть дикие боли после операции, но продлить себе молодость. У певицы трое внуков: Георгий, Вера, Марфа. Старшему уже исполнилось 15 лет.
Ранее сообщалось, что певица Алсу инициировала процедуру ликвидации ООО «Эксклюзив Арт», концертного агентства, которым она владела почти четверть века. Компания была зарегистрирована 19 июля 1999 года и на протяжении долгого времени оставалась активной, однако последние 11 лет приносила лишь убытки.