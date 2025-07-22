Автоблогеру Гаджиеву дали срок за наезд на девушку с коляской ради дрифт-шоу под Москвой
Автоблогер Гаджиев осуждён на 3 года за наезд на девушку с коляской в Одинцове
Гаджи Гаджиев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gadji_gadjiew
Суд отправил на три года в тюрьму дагестанского автоблогера Гаджи Гаджиева, который сбил девушку с коляской во время нелегального дрифт-шоу в подмосковном Одинцове. Пострадавшая получила тяжёлые травмы. Авария произошла в прошлом году, долгое время Гаджиев отрицал свою причастность к ДТП. О вынесенном приговоре сообщает прокуратура Московской области.
«Гаджиеву судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом 200 тысяч рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2 года 6 месяцев», — уточнили в ведомстве.
Блогер осуждён по ст.267.1 УК РФ «Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств» и ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряжённое с оставлением места его совершения».
Напомним, в прошлом году автоблогер Гаджи Гаджиев за рулём BMW сбил девушку с коляской, когда лихачил в подмосковном Одинцове, после чего скрылся с места ДТП. Сначала он отрицал свою причастность и говорил, что у него якобы угнали машину. У пострадавшей был перелом бедра со смещением.