Госдума одобрила закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, регулирующий выдачу прокатных удостоверений и ограничивающий распространение фильмов, которые, по мнению властей, дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Согласно документу, владельцы аудиовизуальных сервисов обязаны блокировать такие материалы в течение суток по требованию Роскомнадзора, если Министерство культуры отказало в выдаче или отозвало прокатное удостоверение либо признало контент несоответствующим ценностям.

Та же норма будет распространяться и на крупные аккаунты в социальных сетях — с аудиторией свыше 500 тысяч пользователей в сутки. Если они распространяют подобные фильмы, их владельцы должны удалить такие материалы в течение суток с момента получения уведомления.

Закон также расширяет основания для отказа в выдаче прокатных удостоверений — в том числе, если фильм содержит элементы, отрицающие или дискредитирующие традиционные ценности. Минкультуры получит право менять уже выданные удостоверения, чтобы уточнять возрастные ограничения или запрет на показ детям.

Если закон будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.