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3 июля, 08:59

Михаил Швыдкой предложил вернуть в России профессиональную цензуру

Обложка © Сергей Карпухин/ТАСС

Обложка © Сергей Карпухин/ТАСС

Восстановление цензуры в России по образцу СССР потребует серьёзных ресурсов и штата квалифицированных специалистов, заявил бывший министр культуры Михаил Швыдкой в колонке для «Российской газеты». По его мнению, было бы честнее вернуть официальную цензуру, которую контролировали бы профессионалы, а не чиновники из разных ведомств, зачастую не понимающие, чего именно следует опасаться.

«Создание полноценного института цензуры — удовольствие не из дешёвых. Это потребует не сотен, а тысяч образованных и подготовленных госслужащих. Но, возможно, именно такая система способна сохранить здравую атмосферу в культурной среде», — считает Швыдкой.

Он напомнил, что в советской системе предварительная цензура имела свою внутреннюю логику: она зачастую предотвращала более жёсткие карательные меры. Сейчас же, по его словам, из-за множества расплывчатых и плохо сформулированных требований, не закреплённых единым стандартом, страдает само качество творчества.

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«Невозможно создавать произведения искусства, ориентируясь на указ президента и одновременно сверяясь с Гражданским и Уголовным кодексами», — подчеркнул Швыдкой, добавив, что воспроизвести советскую модель культурной политики сегодня в полном объёме невозможно — она строилась в условиях закрытого государства с одной партией и единой идеологией.

В Советском Союзе цензура была неотъемлемой частью государственной системы и служила инструментом контроля за информацией, идеологией и культурным производством. Основным органом, осуществлявшим цензуру, было Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР — Главлит, созданный в 1922 году.

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Цензура охватывала все сферы: литературу, театр, кино, музыку, прессу, телевидение, изобразительное искусство и даже научную деятельность. Каждое произведение, подлежащее публикации или публичной демонстрации, проходило проверку. Книги редактировались вплоть до искажения авторской идеи, фильмы монтировались повторно или вовсе запрещались к прокату, газеты переписывались, а неудобные научные работы блокировались. Цензоры отслеживали всё: от упоминаний политических лидеров до «идейного уклона» в пьесах и стихах.

Особенно жёсткая цензура касалась тем религии, сталинских репрессий, национализма, критики партийного руководства, сексуальности и Запада.

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Цензура также включала «самоцензуру» — писатели, режиссёры и редакторы нередко сами отказывались от спорных тем, зная, что иначе материал просто не пропустят или это повлечёт за собой репрессии.

Официально цензура была отменена в начале 1990-х годов: в 1990 году была принята Декларация о свободе слова и печати, а в 1991-м — закон «О средствах массовой информации», провозгласивший свободу выражения мнений.

Марина Фещенко
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