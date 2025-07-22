Появилось видео с патриархом Кириллом за рулём КамАЗа в Набережных Челнах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Набережные Челны посетил ПАО КамАз и прокатился за рулём грузовика. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Рустама Минниханова, опубликовав видео.

Патриарх Кирилл в Челнах проехался на КамАЗе. Обложка © Telegram / ГАЛИМОВА

Глава РПЦ также испытал внедорожник, а Минниханов сопровождал его в качестве штурмана. Альбир хазрат Крганов, муфтий Москвы и глава Духовного собрания мусульман России, подчеркнул, что выбор Казани для визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в столь важный для христиан день — не случаен. Праздник явления Казанской иконы Божией Матери глубоко почитается православными верующими и всеми, кто ценит историческое наследие России.

По его словам, Татарстан традиционно является примером межрелигиозного согласия, где взаимное уважение служит основой для созидательных дел и прогресса общества. Он также отметил, что Казань на протяжении веков олицетворяет гармонию, гостеприимство и добрососедство между людьми разных культур и конфессий.

«Этот город является не только образовательным центром мусульманской духовности, но и значимым центром православной культуры. Именно Казань стала местом великих событий в истории, символом диалога и взаимопонимания — здесь веками бок о бок живут представители разных религий, дополняя традиции друг друга. Именно здесь в Казани установлен прочный фундамент братства между мусульманами и православными. А сохранить и укрепить сложившиеся, исконно добрые межрелигиозные отношения в России — наша общая задача, особенно, сегодня», — отметил Крганов.