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22 июля, 17:01

В Анапе начата проверка после похорон голого мужчины с пакетом на голове

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

В Анапе полиция начала проверку после появления в Сети ужасающего видео, на котором мужчина предстаёт в гробу без одежды с чёрным пакетом на голове, родственники обвинили ритуальное бюро в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. При этом там уточнил, что официальных заявлений в полицию пока не подавалось.

Мужчину положили в гроб голым. Видео © Telegram / Kub Mash

«В Сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеопубликация, в которой граждане при захоронении родственника в станице Гастагаевской (город Анапа) обнаружили неподобающее предоставление ритуальных услуг… В ОМВД России по городу Анапа данный факт зарегистрирован. Инициировано проведение проверки», — сказано в тексте сообщения.

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Как писал Life.ru, ранее в Анапе сотрудники ритуального бюро положили умершего в гроб без одежды и с чёрным пакетом на голове, хотя родные принесли одежду и заплатили. Родственники узнали о мошенничестве, когда попросили открыть крышку гроба во время траурной церемонии, после чего пришли в ужас. Представители бюро попытались переложить вину на нового сотрудника, якобы допустившего ошибку.

Татьяна Миссуми
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