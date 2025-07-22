В Анапе начата проверка после похорон голого мужчины с пакетом на голове

В Анапе полиция начала проверку после появления в Сети ужасающего видео, на котором мужчина предстаёт в гробу без одежды с чёрным пакетом на голове, родственники обвинили ритуальное бюро в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. При этом там уточнил, что официальных заявлений в полицию пока не подавалось.

Мужчину положили в гроб голым. Видео © Telegram / Kub Mash

«В Сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеопубликация, в которой граждане при захоронении родственника в станице Гастагаевской (город Анапа) обнаружили неподобающее предоставление ритуальных услуг… В ОМВД России по городу Анапа данный факт зарегистрирован. Инициировано проведение проверки», — сказано в тексте сообщения.