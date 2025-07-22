Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 18:43

Крыша поехала от ливня: Две женщины пострадали при обрушении в кафе под Калининградом

Под Калининградом при обрушении крыши кафе из-за ливня пострадали две женщины

При обрушении крыши в кафе из-за ливня пострадало две женщины под Калининградом. Обложка © Telegram / Прокуратура Калининградской области

При обрушении крыши в кафе из-за ливня пострадало две женщины под Калининградом. Обложка © Telegram / Прокуратура Калининградской области

Сильный ливень спровоцировал обрушение крыши кафе «Малина» в посёлке Малиновка под Калининградом. В результате одна из женщин оказалась под завалами, вторую зацепило балкой — обе госпитализированы. Об этом сообщила прокуратура региона.

«Сегодня, 22 июля, в 15:35 в спасательные службы поступило сообщение о том, что в пос. Малиновка Зеленоградского района от дождевой нагрузки не выдержала и обрушилась крыша летнего кафе», — говорится в сообщении.

К месту ЧП оперативно прибыли спасатели, оказавшие пострадавшим первую помощь и передавшие их медикам. Тем временем прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство выясняет, насколько законно эксплуатировалось здание и были ли соблюдены строительные нормы.

В МЧС заявили, что сход селя в Тырныаузе обошёлся без жертв и пострадавших
В МЧС заявили, что сход селя в Тырныаузе обошёлся без жертв и пострадавших

Непогода в последнее время нередко становится причиной ЧП. Так, в Москве за один день было зафиксировано сразу несколько случаев падения деревьев на автомобили. В Мирском переулке одно дерево придавило сразу две машины, в других районах столицы пострадали ещё несколько авто. В некоторых местах пришлось временно перекрывать дороги, что вызвало заторы и сбои в движении.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar