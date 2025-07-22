Крыша поехала от ливня: Две женщины пострадали при обрушении в кафе под Калининградом

Сильный ливень спровоцировал обрушение крыши кафе «Малина» в посёлке Малиновка под Калининградом. В результате одна из женщин оказалась под завалами, вторую зацепило балкой — обе госпитализированы. Об этом сообщила прокуратура региона.

«Сегодня, 22 июля, в 15:35 в спасательные службы поступило сообщение о том, что в пос. Малиновка Зеленоградского района от дождевой нагрузки не выдержала и обрушилась крыша летнего кафе», — говорится в сообщении.

К месту ЧП оперативно прибыли спасатели, оказавшие пострадавшим первую помощь и передавшие их медикам. Тем временем прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство выясняет, насколько законно эксплуатировалось здание и были ли соблюдены строительные нормы.