Верховный муфтий заявил, что готов рвануть на «КамАЗе» с патриархом в зону СВО

Верховный муфтий России выразил готовность отправиться в зону СВО на «КамАЗе» с патриархом Кириллом. Талгат Таджуддин сообщил, что не отказался бы от предложения стать экипажа по доставке гуманитарной помощи.

«Если бы поступило предложение стать членом экипажа «КамАЗа», то я бы не отказался проехаться вместе с патриархом Кириллом. Готов рвануть вместе с ним в зону СВО с поддержкой и гуманитарной миссией нашим военнослужащим», — рассказал муфтий РИА «Новости».

Религиозный лидер добавил, что для «полной комплектации команды» в экипаж также необходимо включить представителей иудаизма и буддизма.

«Мы их впереди бы посадили, показывали дорогу, сами бы тоже с патриархом поочередно рулили. Не смотрите, что мы не молодые, у нас бы все получилось», — добавил религиозный деятель.