Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 19:38

Верховный муфтий заявил, что готов рвануть на «КамАЗе» с патриархом в зону СВО

Патриарх Кирилл и Верховный муфтий Талгат Таджуддин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Патриарх Кирилл и Верховный муфтий Талгат Таджуддин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Верховный муфтий России выразил готовность отправиться в зону СВО на «КамАЗе» с патриархом Кириллом. Талгат Таджуддин сообщил, что не отказался бы от предложения стать экипажа по доставке гуманитарной помощи.

«Если бы поступило предложение стать членом экипажа «КамАЗа», то я бы не отказался проехаться вместе с патриархом Кириллом. Готов рвануть вместе с ним в зону СВО с поддержкой и гуманитарной миссией нашим военнослужащим»,рассказал муфтий РИА «Новости».

Религиозный лидер добавил, что для «полной комплектации команды» в экипаж также необходимо включить представителей иудаизма и буддизма.

«Мы их впереди бы посадили, показывали дорогу, сами бы тоже с патриархом поочередно рулили. Не смотрите, что мы не молодые, у нас бы все получилось», — добавил религиозный деятель.

Муфтий Москвы разрешил ветеранам СВО молиться лёжа из-за полученных травм
Муфтий Москвы разрешил ветеранам СВО молиться лёжа из-за полученных травм

Напомним, ранее появилось видео с патриархом Кириллом за рулём КамАЗа в Набережных Челнах. Глава РПЦ посетил Татарстан в День явления Казанской иконы Божией Матери.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Патриарх Кирилл
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar