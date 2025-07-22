Подведены итоги пленарной сессии ЦМЭФ-2025 в Душанбе

В Душанбе завершилось ключевое мероприятие Центральноазиатского международного экономического форума (ЦМЭФ-2025). Пленарная сессия «Формируем региональное пространство доверия, партнёрства и дружбы» собрала представителей власти, бизнеса и экспертов из стран Центральной Азии и России.

В числе спикеров выступали заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Ахлиддин Нуриддинзода, заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов, статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов, посол России в Таджикистане Семён Григорьев, заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Бабанияз Ялаков, советник министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Суратилло Исматов, основатель Wildberries и глава объединённой компании RWB Татьяна Ким, директор по инвестиционным проектам и международному сотрудничеству ООО «Авесто Групп» Бежан Азонов.

В ходе сессии акцент был сделан на развитии транспортных коридоров, цифровых платформ и внедрении инновационных технологий в промышленность и сельское хозяйство. Модератором выступил генеральный директор АНО «Международный центр региональной интеграции» и председатель Оргкомитета экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии» Ислам Назаралиев.

«За 51 день мы проехали более 10 тысяч километров, посетили 27 городов в пяти странах, провели более 160 мероприятий. Экспедиция показала: есть колоссальный запрос на объединение усилий от бизнеса до культуры, от цифровой трансформации до гуманитарных проектов. Сегодняшний форум –продолжение этого маршрута, но уже в аналитическом формате. Здесь мы осмысливаем инициативы и связи, которые родились в пути. Мы видим: именно доверие, уважение и взаимная выгода становятся основой устойчивого евразийского сотрудничества», — сказал Назаралиев.

Он поблагодарил партнёров, которые поддерживали экспедицию на всём протяжении маршрута. Особую признательность Назаралиев выразил Исполнительному органу государственной власти города Душанбе и Правительству Таджикистана за тёплый приём, высокий уровень организации форума и поддержку финального этапа путешествия.

Участники сессии обсудили конкретные направления кооперации в области цифровой экономики, логистики, промышленного партнёрства, молодёжных и образовательных обменов, креативных индустрий. Особое внимание было уделено роли гуманитарного взаимодействия, включая продвижение русского языка как инструмента экономического и культурного диалога.

В ходе диалога участники отметили успешность совместных проектов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона, а также обсудили стоящие перед Центральной Азией вызовы, уделив особое внимание вопросам энергетики, водных ресурсов, транспортной инфраструктуры, цифровизации и зелёной экономики.

По итогам пленарной сессии была подписана Совместная декларация, в которой стороны подтвердили необходимость и стремление к дальнейшему углублению экономической интеграции, расширению торгово-экономических связей и совместному противодействию глобальным вызовам, включая изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности.