Толстый слой и жирная основа: Life.ru узнал, как синхронистки сохраняют идеальный макияж в воде

Многократная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию Александра Пацкевич приоткрыла в интервью Life.ru завесу тайны над одной из самых обсуждаемых деталей выступлений спортсменок – их поразительно стойким макияжем и укладкой, которые не смываются даже под водой. Оказалось, никаких нанотехнологий и космических средств здесь не используется, а весь секрет кроется в самых обычных, а порой и кулинарных хитростях.

Удивительно то, что в XXI веке не придумали ничего лучше и проще для фиксации причёсок синхронисток, чем обыкновенный пищевой желатин, который, естественно, растворяется и наносится в жидком виде на волосы. Даётся время для того, чтобы он застыл. И, собственно, в зависимости от того, насколько он успел затвердеть, зависит сложность снятия этой причёски. Александра Пацкевич Российская синхронистка

Синхронистка уточнила, что стандартные макияжные средства из масс-маркета, которые доступны всем, вполне подходят для выступлений. Их наносят на более жирную основу и гораздо толще, чтобы макияж гарантированно выдержал короткий период нахождения в воде и был хорошо виден судьям и зрителям издалека. Более того, из соображений безопасности и здоровья спортсменок, команда отказалась от некоторых эффектных, но потенциально опасных элементов – накладных ресниц и косметики с блёстками.

«У нас уже была история, что спортсменка перед чемпионатом мира 2009 года порезала сетчатку глаза блёстками, которые расклеились в воде. Поэтому мы во избежание дискомфорта и в пользу здоровья спортсменов отказались от этой истории. И ресницы никогда не использовали, потому что не так много времени есть для подготовки макияжа перед стартом», – объяснила чемпионка.