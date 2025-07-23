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Иран и Израиль
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Регион
23 июля, 00:21

Пезешкиан пригрозил ударами по Израилю в случае повторной атаки на Иран

Масуд Пезешкиан. Обложка © irangov.ir

Масуд Пезешкиан. Обложка © irangov.ir

Тегеран готов нанести удары по целям в Израиле, если тот вновь атакует территорию исламской республики. Такое заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Мы готовы к любому военному шагу со стороны Израиля, и наши силы могут вновь нанести удары по его территории», — сказал иранский лидер.

Пезешкиан добавил, что Иран не ищет войны, однако не считает, что прекращение огня может стать долгосрочным.

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Ранее советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман раскритиковал совместное заявление министров иностранных дел 25 стран. Он назвал требование немедленного прекращения огня в секторе Газа несправедливым.

Лия Мурадьян
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