Пезешкиан пригрозил ударами по Израилю в случае повторной атаки на Иран

Тегеран готов нанести удары по целям в Израиле, если тот вновь атакует территорию исламской республики. Такое заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Мы готовы к любому военному шагу со стороны Израиля, и наши силы могут вновь нанести удары по его территории», — сказал иранский лидер.

Пезешкиан добавил, что Иран не ищет войны, однако не считает, что прекращение огня может стать долгосрочным.