Пезешкиан пригрозил ударами по Израилю в случае повторной атаки на Иран
Масуд Пезешкиан. Обложка © irangov.ir
Тегеран готов нанести удары по целям в Израиле, если тот вновь атакует территорию исламской республики. Такое заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу Al Jazeera.
«Мы готовы к любому военному шагу со стороны Израиля, и наши силы могут вновь нанести удары по его территории», — сказал иранский лидер.
Пезешкиан добавил, что Иран не ищет войны, однако не считает, что прекращение огня может стать долгосрочным.
Ранее советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман раскритиковал совместное заявление министров иностранных дел 25 стран. Он назвал требование немедленного прекращения огня в секторе Газа несправедливым.