NYT заявила о волне национализма в Иране после убийства генералов и ядерщиков Израилем

После двенадцатидневного конфликта с Израилем в Иране наблюдается всплеск националистических настроений и возрождение интереса к традиционному фольклору. Об этом сообщает The New York Times.

«На фоне этих мрачных перспектив лидеры страны видят возможность. Возмущение по поводу нападений вызвало всплеск националистических настроений, и они надеются направить его в патриотический импульс», — указывает автор.