NYT заявила о волне национализма в Иране после убийства генералов и ядерщиков Израилем
NYT: Иран намерен использовать всплеск национализма после нападения Израиля
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После двенадцатидневного конфликта с Израилем в Иране наблюдается всплеск националистических настроений и возрождение интереса к традиционному фольклору. Об этом сообщает The New York Times.
«На фоне этих мрачных перспектив лидеры страны видят возможность. Возмущение по поводу нападений вызвало всплеск националистических настроений, и они надеются направить его в патриотический импульс», — указывает автор.
В городе Шираз появился рекламный щит с изображением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, стоящего на коленях перед шахиншахом Шапуром I — символом древней персидской мощи и величия. В Тегеране же можно увидеть образ мифического лучника Араша, но вместо стрел у него баллистические ракеты.
Напомним, Израиль убил ключевых генералов и ведущих физиков-ядерщиков Ирана в ходе ракетных ударов и взрывов. Республика ответила обстрелами. Позже в дело включились США, атаковавшие иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого глава Белого дома объявил, что война окончена. Любопытно, что в ходе конфликта израильский премьер и американский президент допускали смену власти в Тегеране, однако народ лишь сплотился на фоне их агрессии. При этом верховный лидер Ирана заявил, что его страна разгромила не только Израиль, но и Штаты тоже.