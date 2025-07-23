Аэропорты в Калуге и Нижнем Новгороде закрыли для полётов
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В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.
По словам Кореняко, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов. Аналогичные ограничения действуют и в аэропорту Калуги (Грабцево).
Ранее Life.ru писал, что вечером 22 июля над семью регионами России ПВО сбила 51 украинский БПЛА. Наибольшее количество вражеских дронов было уничтожено над Брянской областью.