Аэропорты в Калуге и Нижнем Новгороде закрыли для полётов

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

По словам Кореняко, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов. Аналогичные ограничения действуют и в аэропорту Калуги (Грабцево).