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Регион
22 июля, 23:09

Аэропорты в Калуге и Нижнем Новгороде закрыли для полётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kingmaya Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kingmaya Studio

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

По словам Кореняко, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов. Аналогичные ограничения действуют и в аэропорту Калуги (Грабцево).

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Ранее Life.ru писал, что вечером 22 июля над семью регионами России ПВО сбила 51 украинский БПЛА. Наибольшее количество вражеских дронов было уничтожено над Брянской областью.

Юния Ларсон
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