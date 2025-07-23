Пезешкиан: Иран продолжит обогащать уран в рамках международного права
Масуд Пезешкиан. Обложка © president.ir
Тегеран продолжит обогащение урана в соответствии с международным правом. Такое заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан. В интервью телеканалу Al Jazeera Пезешкиан также отметил, что Исламская Республика не стремится к созданию ядерного оружия.
«Мы полностью отвергаем вероятность обладания ядерным оружием — это наша политическая, религиозная, гуманитарная и стратегическая позиция», — подчеркнул президент Ирана.
Ранее Пезешкиан сообщил о готовности Тегерана нанести удары по целям в Израиле, если тот снова атакует его территорию. Он добавил, что Иран не ищет войны, но не считает, что прекращение огня может стать долгосрочным.