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23 июля, 01:38

Пезешкиан: Иран продолжит обогащать уран в рамках международного права

Масуд Пезешкиан. Обложка © president.ir

Масуд Пезешкиан. Обложка © president.ir

Тегеран продолжит обогащение урана в соответствии с международным правом. Такое заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан. В интервью телеканалу Al Jazeera Пезешкиан также отметил, что Исламская Республика не стремится к созданию ядерного оружия.

«Мы полностью отвергаем вероятность обладания ядерным оружием — это наша политическая, религиозная, гуманитарная и стратегическая позиция», — подчеркнул президент Ирана.

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Ранее Пезешкиан сообщил о готовности Тегерана нанести удары по целям в Израиле, если тот снова атакует его территорию. Он добавил, что Иран не ищет войны, но не считает, что прекращение огня может стать долгосрочным.

Лия Мурадьян
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