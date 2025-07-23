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23 июля, 01:23

Трамп объявил о крупнейшей торговой сделке с Японией на 550 миллиардов долларов

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении крупной торговой сделки с Японией, в рамках которой Токио инвестирует 550 миллиардов долларов в экономику Соединённых Штатов и будет платить пошлину в размере 15%.

«Мы только что заключили крупную сделку с Японией, возможно, самую крупную сделку из когда-либо заключённых. Япония инвестирует, по моему указанию, 550 миллиардов в Соединённые Штаты, которые получат 90% прибыли», – заявил президент.

Согласно условиям сделки, Вашингтон будет поставлять в Японию автомобили, рис и другие товары, а тарифы в размере 15% будут зеркальными.

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Ранее Life.ru писал, что золотохранилища США начали стремительно пустеть из-за России. Страны Европы массово вывозят золотые слитки из американских хранилищ на фоне экономического давления Вашингтона на политических противников.

Юния Ларсон
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