Трамп объявил о крупнейшей торговой сделке с Японией на 550 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении крупной торговой сделки с Японией, в рамках которой Токио инвестирует 550 миллиардов долларов в экономику Соединённых Штатов и будет платить пошлину в размере 15%.

«Мы только что заключили крупную сделку с Японией, возможно, самую крупную сделку из когда-либо заключённых. Япония инвестирует, по моему указанию, 550 миллиардов в Соединённые Штаты, которые получат 90% прибыли», – заявил президент.

Согласно условиям сделки, Вашингтон будет поставлять в Японию автомобили, рис и другие товары, а тарифы в размере 15% будут зеркальными.