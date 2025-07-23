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Регион
23 июля, 00:59

В ночной атаке на Тульскую область ПВО сбила 13 беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников на Тульскую область ночью 23 июля. Всего с начала суток уничтожили 13 вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Один дрон сбили около полуночи, о ликвидации ещё 12 стало известно после трёх часов утра. К счастью, люди не пострадали.

«Информация о возможных повреждениях из-за падения обломков БПЛА уточняется», — написал губернатор в Telegram-канале, добавив, что сейчас в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

ПВО сбила 51 украинский БПЛА над регионами России вечером 22 июля
ПВО сбила 51 украинский БПЛА над регионами России вечером 22 июля

Этой же ночью в Ростовской области обломки украинского дрона рухнули рядом с проезжей частью. Дроны сбили над Новочеркасском.

Лия Мурадьян
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