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23 июля, 04:54

Госдеп США обвинил Европу в отсутствии свободы слова и чрезмерной цензуре

Госдеп США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / westy

Госдеп США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / westy

Госдепартамент США обвинил Европу в нарушении свободы слова и чрезмерной цензуре. Сообщение об этом появилось на официальном канале Госдепа в соцсети Х.

«В Европе тысячи людей осуждены за критику своего собственного правительства. Это оруэлловское послание не обманет Соединённые Штаты. Цензура — это не свобода»,заявило ведомство.

Публикацию Госдеп сопроводил изображением с зачеркнутой фразой «каждый в Европе имеет свободу слова, но не имеет свободы распространять нелегальный контент». Вместо этого написали: «DSA (закон о цифровых услугах ЕС — Прим. Life.ru) защищает только европейских лидеров от своего же народа».

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Также отметим, что в середине июля основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал французские власти участниками «крестовых походов» против свободы слова. Он подчеркнул, что такие меры нанесут стране долгосрочный экономический ущерб.

Лия Мурадьян
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