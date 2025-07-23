Госдеп решил не придерживаться 50-дневного ультиматума Трампа по Украине

Соединённые Штаты не намерены строго придерживаться 50-дневного срока, который президент Дональд Трамп установил для урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказала представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Когда президент говорит о временном периоде, речь может идти о любом отрезке. В то же время, если будут идти настоящие переговоры, дело станет продвигаться, тогда всё может измениться», — отметила Брюс на брифинге, который транслировали в соцсетях.