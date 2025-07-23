Госдеп решил не придерживаться 50-дневного ультиматума Трампа по Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Соединённые Штаты не намерены строго придерживаться 50-дневного срока, который президент Дональд Трамп установил для урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказала представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.
Она уточнила, что Вашингтон будет учитывать ход переговоров при оценке сроков ультиматума.
«Когда президент говорит о временном периоде, речь может идти о любом отрезке. В то же время, если будут идти настоящие переговоры, дело станет продвигаться, тогда всё может измениться», — отметила Брюс на брифинге, который транслировали в соцсетях.
Life.ru сообщал, что 14 июля Трамп предупредил Россию о возможности введения пошлин, если она не решит конфликт на Украине в течение 50 дней. Кроме того, Трамп выразил намерение предоставить Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы. Однако внутри Соединённых Штатов усиливаются опасения по поводу быстрого истощения запасов вооружений.