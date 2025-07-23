Премьер-министр Японии Исиба намерен уйти в отставку после выборов

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба собирается уйти в отставку после неудачи на выборах правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которую он возглавляет. Скорее всего, он сделает это до конца августа. Об этом сообщает газета Mainichi, ссылаясь на источники из окружения Исибы.

Исиба планирует встречи с тремя бывшими главами правительства — Ёсихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо. После этих встреч он, вероятно, объявит о своём уходе.

На выборах 20 июля правящий блок ЛДП и партии Komeito лишился большинства в верхней палате парламента. После поражения на выборах поддержка кабинета премьер-министра Исибы достигла рекордно низкого уровня в 23%.