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23 июля, 03:36

Премьер-министр Японии Исиба намерен уйти в отставку после выборов

Сигэру Исиба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

Сигэру Исиба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба собирается уйти в отставку после неудачи на выборах правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которую он возглавляет. Скорее всего, он сделает это до конца августа. Об этом сообщает газета Mainichi, ссылаясь на источники из окружения Исибы.

Исиба планирует встречи с тремя бывшими главами правительства — Ёсихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо. После этих встреч он, вероятно, объявит о своём уходе.

На выборах 20 июля правящий блок ЛДП и партии Komeito лишился большинства в верхней палате парламента. После поражения на выборах поддержка кабинета премьер-министра Исибы достигла рекордно низкого уровня в 23%.

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Также отметим, что в феврале Исиба ужесточил позиции Японии по Курильским островам. Он заявил, что все четыре, спорных с точки зрения Токио, острова принадлежат Токио. Об этом он сообщил на «Всеяпонском съезде по возврату северных территорий».

Лия Мурадьян
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