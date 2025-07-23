Язвы и волдыри во рту: В одной из стран запретили пасту Colgate
ANMAT: В Аргентине запретили зубную пасту Colgate из-за побочных эффектов
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Аргентинские власти официально запретили продажу и продвижение зубной пасты Colgate после того, как десятки потребителей пожаловались на серьёзные реакции во рту. Под запрет попала серия Total Active Prevention Clean Mint. Об этом сообщило национальное управление по контролю качества лекарственных средств, пищевых продуктов и медицинских технологий (ANMAT).
Поводом стали жалобы 19 пользователей, столкнувшихся с болезненными реакциями после её применения. Среди симптомов — воспаление тканей полости рта, появление язв и волдырей, а также жжение и боль. Регулятор уточнил, что мониторинг случаев продолжается, и призвал граждан сообщать о любых побочных эффектах после использования этой продукции.
Ранее аналогичные меры были приняты в Бразилии, где власти приостановили продажу зубной пасты Colgate Total 12 Clean Mint после жалоб на побочные эффекты. На этом фоне Роспотребнадзор инициировал проверку аналогичной продукции, представленной в России. Ведомство пообещало оценить качество пасты и принять меры в случае выявления нарушений.