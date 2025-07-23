Язвы и волдыри во рту: В одной из стран запретили пасту Colgate

Аргентинские власти официально запретили продажу и продвижение зубной пасты Colgate после того, как десятки потребителей пожаловались на серьёзные реакции во рту. Под запрет попала серия Total Active Prevention Clean Mint. Об этом сообщило национальное управление по контролю качества лекарственных средств, пищевых продуктов и медицинских технологий (ANMAT).

Поводом стали жалобы 19 пользователей, столкнувшихся с болезненными реакциями после её применения. Среди симптомов — воспаление тканей полости рта, появление язв и волдырей, а также жжение и боль. Регулятор уточнил, что мониторинг случаев продолжается, и призвал граждан сообщать о любых побочных эффектах после использования этой продукции.