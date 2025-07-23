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23 июля, 05:57

Месть за Белую Глэдис: Косатки продолжают топить суда у берегов Европы

Telegraph: Косатки атакуют лодки у берегов Франции и Испании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / robert mcgillivray

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / robert mcgillivray

У берегов Испании вновь произошло нападение косаток на частное судно — на этот раз хищники потопили лодку двух моряков. Биологи связывают агрессивное поведение животных с травмой самки по кличке Белая Глэдис. Об этом сообщил Telegraph.

«Первые инциденты начали происходит в 2020 году, с мая по сентябрь было зафиксировано 29 нападений, всего за пять лет было потоплено шесть судов», — отмечает издание.

Инцидент произошёл у берегов Страны Басков — в Бискайском заливе. Двух моряков спасла береговая охрана Испании после того, как их судно оказалось под атакой косаток. Исследователи предполагают, что агрессивное поведение этих морских хищников может быть связано с травмой, которую самка Белая Глэдис получила либо в результате столкновения с лодкой, либо попав в сети браконьеров. Особенно тревожит специалистов расширение географии атак — хищники всё чаще встречаются у берегов Франции и Испании и могут добраться до Британии.

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Ранее на Камчатке зоозащитники начали спасательную операцию по спасению детёныша косатки, у которого на теле затянута верёвка. Верёвка, предположительно, является частью рыболовного снаряжения или морского мусора и врезается в кожу растущего малыша, причиняя ему боль.

Милена Скрипальщикова
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