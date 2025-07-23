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23 июля, 07:02

От ворот поворот: Стало известно, что ждёт российских призывников на границе

Mash: Пограничники начали проверять призывников по базе военкоматов

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Теперь при попытке выехать из России пограничники могут оперативно проверить, получал ли мужчина повестку. Как стало известно, с недавнего времени военкоматы вносят данные о призывниках в единую информационную систему, доступ к которой получили пограничные службы. Проверка происходит автоматически при паспортном контроле — дополнительные запросы не требуются.

По информации Mash, если система покажет наличие неисполненной повестки, человека задержат и отведут в отдельное помещение. Там старший смены проведёт официальную беседу, разъяснив возможную уголовную ответственность за уклонение от призыва, а также выдаст письменное предупреждение. После этого выезд за границу будет запрещён до решения вопроса с военкоматом.

Новая система позволяет мгновенно выявлять тех, кто пытается уехать, не явившись по повестке. Данные синхронизированы в том числе с порталом «Госуслуги», что исключает возможность «потеряться» в базах. Ранее задержки на границе возникали из-за необходимости ручных запросов, теперь же проверка происходит в автоматическом режиме.

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Ранее в Государственной Думе обосновали целесообразность перехода к непрерывному призыву на военную службу. По мнению первого заместителя председателя Комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлёва, такой подход позволит увеличить численность военнослужащих и уменьшить число граждан, уклоняющихся от призыва.

Алиса Хуссаин
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