От ворот поворот: Стало известно, что ждёт российских призывников на границе

Теперь при попытке выехать из России пограничники могут оперативно проверить, получал ли мужчина повестку. Как стало известно, с недавнего времени военкоматы вносят данные о призывниках в единую информационную систему, доступ к которой получили пограничные службы. Проверка происходит автоматически при паспортном контроле — дополнительные запросы не требуются.

По информации Mash, если система покажет наличие неисполненной повестки, человека задержат и отведут в отдельное помещение. Там старший смены проведёт официальную беседу, разъяснив возможную уголовную ответственность за уклонение от призыва, а также выдаст письменное предупреждение. После этого выезд за границу будет запрещён до решения вопроса с военкоматом.

Новая система позволяет мгновенно выявлять тех, кто пытается уехать, не явившись по повестке. Данные синхронизированы в том числе с порталом «Госуслуги», что исключает возможность «потеряться» в базах. Ранее задержки на границе возникали из-за необходимости ручных запросов, теперь же проверка происходит в автоматическом режиме.