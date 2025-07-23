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Регион
23 июля, 07:16

Решение об отставке премьера Японии Исибы будет принято в августе

Kyodo: Отставка премьер-министра Японии Сигэру Исибы неизбежна

Сигэру Исиба. Обложка © ТАСС / POOL / FRANCK ROBICHON

Сигэру Исиба. Обложка © ТАСС / POOL / FRANCK ROBICHON

Отставка премьер-министра Японии Сигэру Исибы неизбежна. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в августе, пишет агентство Kyodo.

«Относительно своего будущего после провала на выборах в верхнюю палату парламента премьер-министр Сигэру Исиба окончательное решение примет в августе», — передаёт издание.

Также сообщается, что отставка Сигэру становится неизбежной, поскольку требования его ухода звучат как среди руководства партии, так и в правительстве и регионах. Ситуация вынуждает его взять на себя ответственность за поражение на выборах.

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Ранее Life.ru уже сообщал, что премьер-министр Японии Исиба немеревается уйти в отставку после выборов. Напомним, по итогам выборов 20 июля правящий альянс ЛДП и Комэйто утратил своё большинство в верхней палате парламента. Одновременно с этим рейтинг поддержки кабинета премьер-министра Исибы упал до рекордно низких 23%.

Мария Любицкая
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