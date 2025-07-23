Решение об отставке премьера Японии Исибы будет принято в августе
Kyodo: Отставка премьер-министра Японии Сигэру Исибы неизбежна
Сигэру Исиба. Обложка © ТАСС / POOL / FRANCK ROBICHON
Отставка премьер-министра Японии Сигэру Исибы неизбежна. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в августе, пишет агентство Kyodo.
«Относительно своего будущего после провала на выборах в верхнюю палату парламента премьер-министр Сигэру Исиба окончательное решение примет в августе», — передаёт издание.
Также сообщается, что отставка Сигэру становится неизбежной, поскольку требования его ухода звучат как среди руководства партии, так и в правительстве и регионах. Ситуация вынуждает его взять на себя ответственность за поражение на выборах.
Ранее Life.ru уже сообщал, что премьер-министр Японии Исиба немеревается уйти в отставку после выборов. Напомним, по итогам выборов 20 июля правящий альянс ЛДП и Комэйто утратил своё большинство в верхней палате парламента. Одновременно с этим рейтинг поддержки кабинета премьер-министра Исибы упал до рекордно низких 23%.