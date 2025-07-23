Бывшему начальнику военного представительства Болгареву вынесли приговор

Следствие установило, что в период с 2017 по 2023 год между государственным заказчиком и ОАО «Пятигорский завод «Импульс» были заключены договоры на поставку коммуникационного оборудования, общая стоимость которых превысила 500 миллионов рублей. Ответственность за проверку качества и технический контроль поставляемой продукции была возложена на Болгарева. Согласно материалам дела, в указанный период генеральный директор пятигорского завода «Импульс» Сергей Кузьменко передал Болгареву взяток на сумму, превышающую 14 миллионов рублей. В обмен на эти денежные средства Болгарев осуществлял формальную приемку продукции, не проводя надлежащего контроля, а также оказывал общее покровительство деятельности завода.