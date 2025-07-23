Бывшему начальнику военного представительства Болгареву вынесли приговор
Экс-начальника военного представительства Болгарева осудили на 8,5 лет
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Бывший начальник военного представительства Сергей Болгарев осужден на 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима за получение взятки. Приговор вынесен по материалам расследования военных следственных органов СК РФ.
«Доказательства, собранные военными следственными органами СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего начальника военного представительства Сергея Болгарева», — говорится в сообщении Следственного комитета.
Суд также постановил конфисковать в пользу государства незаконно полученные 14 млн рублей, которые были арестованы в ходе следствия. Болгарев будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Следствие установило, что в период с 2017 по 2023 год между государственным заказчиком и ОАО «Пятигорский завод «Импульс» были заключены договоры на поставку коммуникационного оборудования, общая стоимость которых превысила 500 миллионов рублей. Ответственность за проверку качества и технический контроль поставляемой продукции была возложена на Болгарева. Согласно материалам дела, в указанный период генеральный директор пятигорского завода «Импульс» Сергей Кузьменко передал Болгареву взяток на сумму, превышающую 14 миллионов рублей. В обмен на эти денежные средства Болгарев осуществлял формальную приемку продукции, не проводя надлежащего контроля, а также оказывал общее покровительство деятельности завода.