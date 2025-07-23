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Регион
23 июля, 09:28

«Нечто экстраординарное»: Главком ВСУ назвал причину вторжения на Курщину

Сырский: Наступление в Курской области является ответом на критику за оборону

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Причина начала операции ВСУ в Курской области заключается в ответе на критику оборонительной тактики Украины. Такое заявление сделал главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в интервью The Washington Post.

«Нас сильно критиковали за оборону и отступление. Мне нужно было предпринять нечто, скажем так, экстраординарное», — ответил он.

Вместе с тем Сырский заверил, что в рядах ВСУ есть отважные бойцы, которые готовы к наступлению, но не хватает надёжных средств защиты. Также Украина нуждается в системах ПВО, артиллерийских снарядах и ракетах. В частности, в дальнобойных ATACMS. Также мобилизация остаётся актуальной проблемой в стране.

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Ранее эксперт сообщил, что для России серьёзным противником остаётся главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Особенно опасным его делает военный опыт генерала, полученный как в СССР, так и на Западе. Кроме того, Сырский прошёл подготовку по западным стандартам, где, в отличие от российской системы, военные низшего звена имеют больше свободы в принятии решений на поле боя

Юлия Сафиулина
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