Причина начала операции ВСУ в Курской области заключается в ответе на критику оборонительной тактики Украины. Такое заявление сделал главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в интервью The Washington Post.

«Нас сильно критиковали за оборону и отступление. Мне нужно было предпринять нечто, скажем так, экстраординарное», — ответил он.

Вместе с тем Сырский заверил, что в рядах ВСУ есть отважные бойцы, которые готовы к наступлению, но не хватает надёжных средств защиты. Также Украина нуждается в системах ПВО, артиллерийских снарядах и ракетах. В частности, в дальнобойных ATACMS. Также мобилизация остаётся актуальной проблемой в стране.