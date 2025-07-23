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Регион
23 июля, 09:23

Российская ПВО за сутки сбила ракету «Нептун» и 256 украинских дронов

Обложка © VK / Минобороны России

Обложка © VK / Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили и уничтожили украинскую ракету «Нептун», шесть управляемых авиабомб, снаряд HIMARS и 256 БПЛА. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

«Сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», а также 256 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации Минобороны, с момента начала СВО наши войска уничтожили следующую технику противника: 664 самолёта, 283 вертолёта, 71 978 беспилотников, 622 зенитных ракетных комплекса, 24 305 танков и бронированных машин, 1 581 РСЗО, 27 725 артиллерийских орудий и миномётов, а также 38 596 единиц специальной военной автотехники.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Варачино в Сумской области. Населённый пункт перешёл под контроль России благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Север».

Наталья Демьянова
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