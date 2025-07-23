У звезды сериала «Даёшь молодёжь!» нашли долг в сотни тысяч рублей
Актёр Михаил Башкатов задолжал налоговой более 270 тысяч рублей
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У известного актера и телеведущего Михаила Башкатова образовался долг по налогам на сумму 272 тысячи рублей. Об этом пишет «Постньюс».
На данный момент у 43-летнего Башкатова нет открытых исполнительных производств, и его счета не заморожены. Однако, если он допустит просрочку, дело может быть передано в службу судебных приставов.
Михаил Башкатов получил известность благодаря участию в КВН. Позже он стал популярным актёром, снимаясь в комедийном шоу «Даёшь молодёжь!» на СТС и таких сериалах, как «Кухня», «Папины дочки» и многих других. С 2009 года актёр женат, у него с супругой Екатериной трое детей.
Ранее стало известно, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вновь попал в поле зрения налоговой — теперь из-за долга в 1,8 млн рублей. В ближайшее время его счета могут снова заблокировать.