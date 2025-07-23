У звезды сериала «Даёшь молодёжь!» нашли долг в сотни тысяч рублей

У известного актера и телеведущего Михаила Башкатова образовался долг по налогам на сумму 272 тысячи рублей. Об этом пишет «Постньюс».

На данный момент у 43-летнего Башкатова нет открытых исполнительных производств, и его счета не заморожены. Однако, если он допустит просрочку, дело может быть передано в службу судебных приставов.

Михаил Башкатов получил известность благодаря участию в КВН. Позже он стал популярным актёром, снимаясь в комедийном шоу «Даёшь молодёжь!» на СТС и таких сериалах, как «Кухня», «Папины дочки» и многих других. С 2009 года актёр женат, у него с супругой Екатериной трое детей.