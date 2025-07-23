Азербайджан заключил договоры со страной НАТО о военном сотрудничестве
Азербайджан и Турция подписали меморандум по военной безопасности
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Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Яшар Гюлер подписали в Стамбуле меморандум, направленный на укрепление военной безопасности, а также договор о логистической поддержке и поставках, заключённый с компанией Baykar. Об этом сообщило турецкое Минобороны в соцсети Х.
«По итогам встречи министры подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности», — говорится в сообщении.
В дополнение к меморандуму о военной безопасности, Минобороны Азербайджана и турецкий производитель беспилотников Baykar заключили соглашение о логистической поддержке и поставках.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал открытие Зангезурского коридора ключевым событием, способным изменить геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе. По его словам, это «стратегический» шаг, который откроет новые возможности не только для Азербайджана, но и для всего региона. Эрдоган также отметил, что к концу 2024 года был согласован финальный текст мирного соглашения в Брюсселе, Москве и Тбилиси.