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Регион
23 июля, 10:08

Азербайджан заключил договоры со страной НАТО о военном сотрудничестве

Азербайджан и Турция подписали меморандум по военной безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / melnikov dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / melnikov dmitriy

Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Яшар Гюлер подписали в Стамбуле меморандум, направленный на укрепление военной безопасности, а также договор о логистической поддержке и поставках, заключённый с компанией Baykar. Об этом сообщило турецкое Минобороны в соцсети Х.

«По итогам встречи министры подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности», — говорится в сообщении.

В дополнение к меморандуму о военной безопасности, Минобороны Азербайджана и турецкий производитель беспилотников Baykar заключили соглашение о логистической поддержке и поставках.
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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал открытие Зангезурского коридора ключевым событием, способным изменить геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе. По его словам, это «стратегический» шаг, который откроет новые возможности не только для Азербайджана, но и для всего региона. Эрдоган также отметил, что к концу 2024 года был согласован финальный текст мирного соглашения в Брюсселе, Москве и Тбилиси.

Милена Скрипальщикова
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