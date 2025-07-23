Азербайджан заключил договоры со страной НАТО о военном сотрудничестве

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал открытие Зангезурского коридора ключевым событием, способным изменить геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе. По его словам, это «стратегический» шаг, который откроет новые возможности не только для Азербайджана, но и для всего региона. Эрдоган также отметил, что к концу 2024 года был согласован финальный текст мирного соглашения в Брюсселе, Москве и Тбилиси.