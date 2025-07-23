В ещё одном российском регионе ввели запрет на публикацию данных об атаках БПЛА
В Рязанской области запретили публикацию информации об атаках БПЛА
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В Рязанской области введено ограничение на публикацию сведений об атаках БПЛА. За нарушение грозит штраф до 500 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.
Власти уточнили, что запрет распространяется и на фото- и видеоматериалы. Исключение составляют лишь действия уполномоченных органов и публикация официальной информации.
Ранее Life.ru писал, что власти российских регионов принимают дополнительные меры безопасности из-за налётов БПЛА ВСУ. Так, например, для обеспечения безопасности в Ленобласти при угрозе атак дронов, помимо укрепления охраны правительственных зданий, замедляется мобильный интернет. А в Крыму запретили публиковать данные о работе ПВО в СМИ и соцсетях.