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Регион
23 июля, 10:33

В ещё одном российском регионе ввели запрет на публикацию данных об атаках БПЛА

В Рязанской области запретили публикацию информации об атаках БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В Рязанской области введено ограничение на публикацию сведений об атаках БПЛА. За нарушение грозит штраф до 500 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Власти уточнили, что запрет распространяется и на фото- и видеоматериалы. Исключение составляют лишь действия уполномоченных органов и публикация официальной информации.

Прямая помощь врагу: В Псковской области запретили публиковать данные о БПЛА
Прямая помощь врагу: В Псковской области запретили публиковать данные о БПЛА

Ранее Life.ru писал, что власти российских регионов принимают дополнительные меры безопасности из-за налётов БПЛА ВСУ. Так, например, для обеспечения безопасности в Ленобласти при угрозе атак дронов, помимо укрепления охраны правительственных зданий, замедляется мобильный интернет. А в Крыму запретили публиковать данные о работе ПВО в СМИ и соцсетях.

Мария Любицкая
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