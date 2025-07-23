Психолог разъяснил, о чём говорит стеклянный взгляд зумеров

Молодые люди всё чаще используют безмолвный, пристальный взгляд как способ коммуникации. Он уже превратился в социальный тренд и получил название Gen Z stare, который часто вызывает недопонимание у старшего поколения. По мнению психолога Сергея Максимова, зумеры таким образом избегают прямой агрессии, предпочитая более тонкие способы коммуникации.

«Это такое громкое молчание, которое позволяет собеседнику ещё раз осознать сказанное, при этом с какой-то более негативной или строгой точки зрения», — цитирует Максимова «Постньюс».

Психолог призвал старшее поколение быть более внимательным к новым формам самовыражения молодых людей. Молодёжь просто иначе строит взаимодействие, используя фрагментированное общение через мемы, стикеры и пиктограммы.